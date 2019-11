Braskem: Simões, presidente do conselho, assume o comando da empresa em janeiro

O atual presidente do conselho de administração da Braskem, Roberto Simões, vai assumir o cargo de diretor presidente da petroquímica a partir de janeiro. Ele substituirá Fernando Musa, que vai apoiar a transição do cargo até o fim do ano.

Em fato relevante divulgado para anunciar a mudança, a Braskem lembra que durante a gestão de Musa a empresa consolidou sua posição de sexta maior produtora de resinas plásticas do mundo, teve Ebitda recorde de R$ 12,3 bilhões em 2017, e reforçou as práticas de governança.

Roberto Simões já foi vice-presidente executivo da Braskem entre 2004 e 2008. Segundo a companhia, entre as prioridades do novo presidente estão a manutenção da competitividade de todas as operações e continuidade da estratégia de diversificação de matéria-prima e geográfica. A nomeação ainda passará pelo crivo do conselho e dos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária.