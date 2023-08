Braskem registra prejuízo líquido de R$ 771 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 7:18 Compartilhe

A Braskem reportou no segundo trimestre de 2023 um prejuízo líquido de R$ 771 milhões, menor ante as perdas de R$ 1,406 bilhão no mesmo período de 2022. A empresa reverteu o resultado na comparação com os três primeiros meses do ano, quando havia apurado R$ 184 milhões em lucro. As informações constam no release de resultados divulgado nesta terça-feira.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente atingiu R$ 703 milhões no período, queda de 82% ante o segundo trimestre de 2022. Na comparação trimestral, foi registrado recuo de 34%. Em função da redução no spread no mercado internacional de 29% no PVC no segmento Brasil, informou a companhia.

A receita líquida, por sua vez, somou R$ R$ 17,756 bilhões, queda de 30% ante um ano e redução de 9% na comparação com o primeiro trimestre de 2023.

