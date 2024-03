Braskem registra prejuízo líquido de R$ 1,575 bilhão no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 7:16 Para compartilhar:

A Braskem registrou prejuízo de R$ 1,575 bilhão no quarto trimestre de 2023, montante menor que a perda de R$ 1,7 bilhão apurada no mesmo período de 2022. O resultado também foi inferior na comparação com os três meses imediatamente anteriores, quando a empresa apurou prejuízo de R$ 2,418 bilhões, de acordo com o balanço trimestral divulgado pela empresa na madrugada desta terça-feira, 19.

O prejuízo líquido consolidado de 2023 somou R$ 4,6 bilhões, superior aos R$ 336 milhões em perdas apuradas em 2022. De acordo com a Braskem, o resultado foi decorrente, principalmente, dos menores spreads petroquímicos no cenário internacional e dos complementos de provisão relacionada ao evento geológico de Alagoas.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente atingiu R$ 1,049 bilhão no período, revertendo assim o resultado negativo de R$ 168 milhões de um ano antes. No intervalo trimestral, por sua vez, foi registrado avanço de 14%.

A companhia aponta que o avanço sequencial no Ebitda foi provocado pela priorização de vendas com maior valor agregado e otimização do mix de vendas, em conjunto com a melhora de spreads dos produtos comercializados pela Braskem e redução de R$ 72 milhões com despesas gerais e administrativas.

A receita líquida, por sua vez, somou R$ 16,691 bilhões, queda de 12% ante um ano e estável na comparação com os três meses imediatamente anteriores.

