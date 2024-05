Braskem registra prejuízo líquido de R$ 1,390 bi no 1tri24 e reverte lucro do 1tri23

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 1:11 Para compartilhar:

A Braskem reportou no primeiro trimestre de 2024 um prejuízo líquido de R$ 1,39 bilhão, maior ante perdas de R$ 242 milhões no mesmo período de 2023. O resultado foi melhor na comparação com os três meses imediatamente anteriores, quando havia apurado prejuízo de R$ 1,751 bilhão, de acordo com o balanço trimestral divulgado pela empresa há pouco.

Se considerado o prejuízo líquido atribuível aos acionistas da companhia, o resultado do

período é de R$ 1,345 bilhão, revertendo o lucro de R$ 184 milhões no intervalo de janeiro a

março de 2023. O prejuízo para o início de 2024, contudo, é 15% menor ante as perdas de R$

1,575 bilhão apuradas no quarto trimestre do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente atingiu R$

1,140 bilhão no período, alta de 7% ante um ano. No intervalo trimestral, por sua vez, foi

registrado avanço de 9%.

A Braskem aponta que o avanço sequencial no Ebitda foi provocado pelo aumento nos spreads

(margens) de polietileno (PE), polipropileno (PP) e principais químicos no mercado

internacional.

A receita líquida, por sua vez, somou R$ 17,920 bilhões, queda de 8% ante um ano e avanço de

7% na comparação com os três meses imediatamente anteriores.