Braskem: produção de eteno no País soma 751,248 mil ton no trimestre; queda de 8%

A produção de eteno da Braskem no Brasil caiu 8% no terceiro trimestre de 2021 ante o mesmo período do ano passado, para 751,248 mil toneladas. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, foi registrada alta de 5%. Os dados foram divulgados há pouco pela companhia.

Segundo o relatório, a taxa média de utilização das centrais petroquímicas no País chegou a 79%, aumento de 3 pontos porcentuais em relação ao segundo trimestre, em função do retorno das operações após a parada geral de manutenção programada na fábrica do ABC, em São Paulo. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, houve uma queda de 7 pontos porcentuais em função, principalmente, de indisponibilidade de matéria-prima na central petroquímica do Rio de Janeiro, devido ao processo de retorno após a parada programada de fornecedor nacional.

Nos Estados Unidos, a produção de polipropileno (PP) entre julho e setembro deste ano subiu 22% em um ano, para 477,046 mil toneladas. Na Europa, a alta foi de 6%, para 145,002 mil toneladas. No México, a produção de polietileno (PE) caiu 18%, para 179,872 mil toneladas, de acordo com os dados.

A taxa média de utilização das plantas de PE no México (de 68%) aumentou 10 pontos porcentuais em relação ao trimestre anterior, explicado, principalmente, pelo aumento das importações de etano dos Estados Unidos pela solução Fast Track, que compensou a redução do fornecimento de etano pela Pemex. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a queda foi de 16 pontos porcentuais, explicada, principalmente, pela redução do volume de etano fornecido pela Pemex.

Em agosto, a Braskem Idesa concluiu o projeto de expansão da capacidade de importação do Fast Track, que atualmente é de 25 mil barris por dia. Como resultado, durante o mês de setembro atingiu o volume de importação histórico de 22,4 mil barris por dia. No terceiro trimestre deste ano, a fim de complementar o fornecimento de etano pela Pemex, a Braskem Idesa importou uma média de 18,6 mil barris por dia de etano dos Estados Unidos, o que representa cerca de 74% da capacidade atual do Fast Track.

Vendas

Segundo a Braskem, o volume de vendas de resinas no mercado brasileiro foi de 879,843 mil toneladas, queda de 17% em relação ao mesmo período do ano passado e aumento de 11% na comparação com o mesmo período deste ano. A alta do segundo para o terceiro trimestre deste ano foi explicada pela maior disponibilidade de PE, após a conclusão da parada geral de manutenção programada na central petroquímica do ABC, São Paulo; e pelo aumento de market share em linha com a estratégia de priorização ao atendimento do mercado brasileiro. Ante ao mesmo período do ano passado, a queda no volume de vendas ocorreu em função, principalmente, da normalização da demanda de resinas no mercado brasileiro e da menor disponibilidade de produto.

As exportações foram superiores em comparação ao segundo trimestre deste ano (26%), principalmente em função da melhora na disponibilidade logística para exportação por conta da contratação de navio adicional frente às restrições logísticas globais no período. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, as exportações reduziram 10%, em função das restrições logísticas para exportação, além de menores oportunidades no mercado externo.

Sobre os produtos químicos, as vendas no mercado brasileiro foram 8% superiores em relação ao segundo trimestre de 2021, para 764,687 mil toneladas, em função da maior disponibilidade de produto. Ante ao terceiro trimestre de 2020, houve aumento de 2% nas vendas, reflexo do aumento da demanda de gasolina. As exportações foram 18% superiores em relação ao segundo trimestre de 2021, impulsionadas pelo maior volume exportado de benzeno em função de oportunidades no mercado externo.

