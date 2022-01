Braskem manda para SEC registro de oferta de ações

SÃO PAULO (Reuters) – A Braskem enviou ao órgão responsável pelo mercado de capitais dos Estados Unidos (SEC) um pedido de oferta de ações na qual Petrobras e Novonor vão vender suas participações na companhia.

A oferta consiste em duas partes, no Brasil e nos Estados Unidos, segundo prospecto complementar. Petrobras e Novonor vão vender 154,9 milhões de ações preferenciais classe A na Braskem, que podem ser representadas por ADS, totalizando uma operação de cerca de 8 bilhões de reais, com base no preço de fechamento dos papéis na sexta-feira.

A Petrobras anunciou na semana passada que espera realizar a venda de até 100% das ações preferenciais que detém na Braskem até fevereiro. Na ocasião, a companhia também reiterou que a venda será realizada por meio de uma oferta secundária de ações (follow-on) conjunta com a Novonor.

A Petrobras tem 36,1% de participação na Braskem e a Novonor, anteriormente conhecida como Odebrecht, possui 38,3%.

(Por Peter Frontini)

