Braskem lança polipropileno bio-circular nos Estados Unidos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 10:19 Para compartilhar:

A Braskem anunciou nesta quarta-feira, 9, o lançamento do polipropileno bio-circular, vendido sob a marca Wenew, parte de um ecossistema que promove a economia circular. A nova tecnologia utiliza óleo de cozinha usado como matéria-prima e é adequado para contato com alimentos, mantendo as mesmas propriedades e desempenho do polipropileno tradicional.

Segundo a companhia, o lançamento do polipropileno bio-circular visa impulsionar a circularidade na indústria alimentícia, oferecendo um material versátil para embalagens de alimentos, embalagens flexíveis e outros produtos de consumo.

Ainda de acordo com a Braskem, ele já está sendo fornecido para clientes que servem a indústria de restaurantes fast-food, com potencial de expansão para fornecedores de alimentos para varejo e outras empresas alimentícias interessadas em melhorar a circularidade do uso do óleo de cozinha.

O processo de fabricação reutiliza óleo de cozinha usado, seguindo o conceito de balanço de massa e com a colaboração de fornecedores na cadeia de valor para converter matérias-primas bio-circulares em propileno.