Braskem iniciará projeto para aumentar produção de eteno verde

A Braskem vai iniciar projeto no polo petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, para aumentar sua capacidade de produção de eteno verde. O insumo é produzido a partir do etanol de cana de açúcar e utilizado para produção de resinas mais sustentáveis.

O investimento previsto é de US$ 61 milhões, e a expectativa da Braskem é de uma adição de 60 mil toneladas por ano na produção de eteno verde. O início da operação está previsto para o final de 2022.

O projeto faz parte da meta da petroquímica de reduzir em 15% suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, e alcançar a neutralidade de carbono até 2050.

