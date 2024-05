Braskem inicia retomada gradual do Polo Petroquímico de Triunfo no Rio Grande do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 9:43 Para compartilhar:

A Braskem informou nesta terça-feira, 21, que iniciou na segunda-feira o processo de retomada gradual das operações das suas plantas situadas no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, com a expectativa de conclusão em cerca de 15 dias, se as condições climáticas e de logística permanecerem estabilizadas.

A decisão de tal retomada considerou a segurança das pessoas, processos e logística, segundo comunicado ao mercado.

“A Braskem reforça seu compromisso com a segurança e com a implementação de ações de apoio a seus integrantes, parceiros e a comunidade local”, diz a companhia.