Braskem: Escritório foi contratado nos EUA para representar empresa em ação

A petroquímica Braskem informou nesta segunda-feira, 31, ter tomado conhecimento da existência de uma ação coletiva (“class action”) proposta na Corte Federal do distrito de New Jersey, nos Estados Unidos. O autor da ação, informa a Braskem, representa uma classe de investidores que adquiriram certos valores mobiliários da companhia, entre 6 de maio de 2016 e 8 de julho de 2020.

“A ação coletiva alega supostas violações do U.S. Securities Exchange Act of 1934 e suas regras, em decorrência de omissões ou de divulgações feitas pela companhia no contexto do evento geológico de Alagoas e assuntos correlatos”, diz a empresa, em fato relevante. “A companhia contratou escritório americano especializado para representá-la neste processo, que se encontra em estágio inicial”.

O caso se refere ao afundamento do solo em quatro bairros de Maceió (AL), que foi relacionado à mineração de sal-gema da Braskem.

