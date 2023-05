Braskem dispara mais de 40% com notícias sobre interesse de petrolífera dos Emirados

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 14:31 Compartilhe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Braskem dispararam mais de 40% nesta sexta-feira, renovando máximas no ano, em meio a notícias de que a petrolífera Adnoc, dos Emirados Árabes Unidos, estaria se unindo à gestora Apollo para fazer uma oferta pela petroquímica brasileira.

De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, publicada no começo da tarde, a estatal Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) prepara uma oferta de compra do controle da Braskem por até 37,5 bilhões de reais.

Segundo a Folha e o colunista Lauro Jardim, de O Globo, a Adnoc está se juntando à gestora norte-americana Apollo para formalizar a proposta.

Petrobras, Novonor e Braskem não comentaram o assunto de imediato.

Ainda conforme Lauro Jardim, em nota publicada por volta do meio-dia, as linhas gerais da proposta foram mostradas nesta sexta-feira em apresentação aos bancos credores da Novonor, antiga Odebrecht, e que têm ações da Braskem como garantia.

A reportagem da Folha diz que ficou definido que a Adnoc exercerá o controle e, para isso, quer pagar prêmio de 135% sobre o valor das ações — isso resultaria em 47 reais por ação.

Por volta de 14:20, os papéis da Braskem saltavam 36,58%, a 26,25 reais, entrando e saindo de leilão conforme renovavam oscilação máxima permitida, enquanto o Ibovespa avançava 2,27%. No melhor momento, chegaram a 27,2 reais (+41,5%).

A Novonor divide o controle da Braskem com a Petrobras.

No mês passado, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou à Bloomberg que a estatal poderia ampliar a participação na Braskem. Dias depois, a Petrobras disse que não houve mudanças em seu plano de venda de sua participação na Braskem.

