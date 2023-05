Braskem chega a saltar mais de 20% após Novonor receber proposta por fatia na petroquímica

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 14:04 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Novonor comunicou à Braskem que recebeu uma proposta, não vinculante, envolvendo a participação de controle que detém na petroquímica, o que fazia as ações da companhia voltarem a disparar, chegando a subir mais de 20% nesta segunda-feira.

Por volta de 13:15, os papéis desaceleraram os ganhos e tinham elevação de 4,84%, a 24,91 reais, ainda entre os melhores desempenhos do Ibovespa, que subia 1,14%. Na máxima, as ações chegaram a 29,15 reais (+22,69%).

De acordo com a Novonor, a oferta “será avaliada em conjunto com as demais partes interessadas”. A empresa não identificou os grupos responsáveis pela oferta recebida, segundo fato relevante da Braskem nesta segunda-feria.

Na sexta-feira, as ações da Braskem chegaram a disparar mais de 40%, após notícias de que a petrolífera Adnoc, dos Emirados Árabes Unidos, estaria se unindo à gestora Apollo para fazer uma oferta pela petroquímica brasileira.

Na ocasião, após questionamento da Braskem, contudo, a Novonor, antiga Odebrecht, disse que não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados em sua participação de controle na maior petroquímica do Brasil.

Os papéis da Braskem já haviam desacelerado os ganhos antes do comunicado divulgado pela petroquímica e pouco mudaram após o anúncio, fechando o dia em alta de 23,62%, a 23,76 reais. Na máxima, chegaram a 27,2 reais, um salto de 41,5%.

A Novonor tem 50,1% do capital votante da Braskem e a Petrobras outros 47%.

A Braskem divulga nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado, seu balanço do primeiro trimestre.

(Por Paula Arend Laier)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias