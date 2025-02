Braskem anuncia primeiro navio de frota própria; embarcação foi construída na China

A Braskem anunciou nesta sexta-feira, 14, a entrada em operação do Brillant Future, seu primeiro navio sob leasing. A embarcação tem o valor de US$ 80 milhões e fará o transporte de etano na rota entre EUA e México. O navio foi construído na China com um projeto que visa maximizar o uso do espaço de carga.

“A embarcação é equipada com três tanques tipo StarTrilobe, o que aumenta a capacidade de armazenagem em cerca de 25% quando comparada aos tanques tradicionais”, explica Silvia Migueles, diretora de Logística da Braskem, em nota.

O navio integra o projeto Seas of the Future, uma iniciativa da companhia para reduzir os custos do transporte marítimo dos produtos químicos, aumentando assim sua competitividade.

“A embarcação integrará uma frota de seis navios, sendo que o próximo deverá ficar pronto em junho deste ano, seguindo na rota EUA – México”, finaliza a diretora.

O navio tem 188 metros de comprimento e capacidade de armazenamento de 36.000 m³, podendo transportar cargas a uma temperatura de até -104ºC.

O motor de bicombustível funciona com óleo de bunker e etano, o que representa a redução de 40% nas emissões de CO2, além de ter alta eficiência em propulsão.