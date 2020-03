Braskem anuncia linha de crédito de R$ 1 bi para seus clientes em todo o Brasil

A Braskem abriu uma linha de crédito de R$ 1 bilhão aos seus clientes no Brasil. A medida vale a partir de abril para clientes adimplentes e com crédito já aprovado. Haverá um limite de R$ 600 mil por cliente ao custo de 100% do CDI. A linha poderá ser utilizada na compra de resinas plásticas (PE, PP, PVC), soda cáustica, solventes e especialidades químicas.

“Entendemos que este é um momento excepcional e nem todos estão preparados. Essa medida visa atender principalmente aos clientes com menor capacidade de crédito. Isso ajuda tanto os que estão produzindo mais com produtos plásticos para o combate à pandemia da covid-19 quanto aqueles que estejam sofrendo com a redução de demanda”, explica Edison Terra, vice-presidente de Olefinas e Poliolefinas na América do Sul.

Segundo a Braskem, a linha estará disponível por um prazo de 60 dias, sendo que cada cliente poderá utilizar esse crédito para comprar volumes adicionais, com maior flexibilidade nos prazos de faturamento de seus pedidos. A Braskem informa que o caixa da companhia não será comprometido com essa linha de crédito.