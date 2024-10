Braskem anuncia acordo com Neste para fornecimento de matérias bio-circulares para químicos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 12:09 Para compartilhar:

A Braskem anunciou nesta quarta-feira, 23, que assinou um acordo com a Neste para o fornecimento de matérias-primas circulares e bio-circulares para a produção de resinas e produtos químicos. Os produtos da Braskem, produzidos com essas matérias-primas, estarão disponíveis no mercado a partir do quarto trimestre de 2024, sendo vendidos principalmente na América do Sul como parte do portfólio de produtos Wenew. Valores sobre a parceria não foram informados.

Segundo a Braskem, a iniciativa visa reduzir a dependência de matérias-primas virgens e promover a sustentabilidade nas cadeias de valor de produtos químicos e plásticos.

A reciclagem química possibilita a reciclagem de resíduos plásticos complexos, enquanto as matérias-primas bio-circulares podem ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ambas as matérias-primas são adequadas para aplicações sensíveis, como embalagens em contato com alimentos, de acordo com a regulamentação aplicável.

A Braskem utilizará matérias-primas Neste RE, incluindo resíduos plásticos reciclados quimicamente e matérias-primas renováveis, como óleo de cozinha usado.