Braskem adere à MIT Energy Initiative para avançar na transição energética

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2022 - 11:22 Compartilhe

A Braskem informou que aderiu à MIT Energy Initiative (Mitei), com o objetivo de apoiar e financiar pesquisas relevantes para o avanço da transição energética. Em nota, a petroquímica destaca que a Mitei funciona como o hub de pesquisa, educação e disseminação de energia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Em outubro de 2021, a iniciativa lançou o Future Energy Systems Center, um novo consórcio de pesquisa criado para enfrentar a crise climática e analisar o papel dos sistemas de energia nesse processo.

“Sendo um consórcio de pesquisa patrocinado por seus membros, o Future Energy Systems Center colabora com especialistas e líderes industriais, considerando tanto consumidores quanto fornecedores de energia, a fim de colher percepções que possam ajudar os pesquisadores a anteciparem os desafios e as oportunidades envolvidos na implementação de tecnologia na escala necessária para que se atinja a descarbonização”, explica.

“Por meio dessa associação, esperamos colher percepções que apoiarão a jornada de sustentabilidade da Braskem, bem como contribuir com pesquisas que são fundamentais para enfrentarmos a crise climática e criarmos soluções para redefinir os sistemas de energia do mundo”, destaca na nota Joshua Taylor, especialista em Inovação Aberta da Braskem nos EUA.

A Braskem se comprometeu a permanecer na Mitei por três anos e fornecerá, ao lado de companhias parceiras, orientações para guiar projetos de pesquisa que estejam alinhados com seus compromissos de sustentabilidade no longo prazo. Um comitê de 11 professores do MIT seleciona projetos para a criação de um programa de pesquisa com alto impacto na descarbonização, fazendo uso dos pontos fortes do MIT e abordando os interesses dos membros do consórcio em soluções pragmáticas e escaláveis.

Além de promover a circularidade do plástico e incentivar a revolução dos materiais de origem renovável, a Braskem diz que está comprometida em reduzir a dependência de recursos finitos e as emissões de carbono.

A Braskem definiu metas para o aumento das vendas de seus produtos com conteúdo reciclado para 300 mil toneladas até 2025 e para 1 milhão de toneladas até 2030.

“Todas essas iniciativas estão alinhadas com a estratégia de diversificação de matérias-primas da Braskem e seus macro-objetivos de expandir o conceito de economia circular na cadeia do plástico e se tornar uma companhia carbono neutro até 2050”, diz a empresa.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias