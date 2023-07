Brasiliense faz 10 a 0 no Interporto-TO e aplica maior goleada da história da Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 23:20 Compartilhe

A noite de segunda-feira foi de história para A série D do Campeonato Brasileiro. Dando sequência na 12ª rodada, o Brasiliense-DF aplicou 10 a 0 no Interporto-TO, pelo Grupo 5, no estádio Boca do Jacaré, na capital federal, Brasília. No outro jogo da noite, o Campinense-PB venceu o tradicional Santa Cruz-PE por 2 a 0, pelo Grupo 3, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB.

Em casa, o Brasiliense não tomou conhecimento do Interporto e atropelou por 10 a 0. Bruno Cosendey foi o destaque anotando três gols. Tobinha, Zotti, Gabriel Santiago, Matheus Barboza, Tarta, Gustavo e Wallace foram os autores dos outros gols.

Antes desta vitória do Brasiliense, a maior goleada da quarta divisão havia ocorrido em 2020, quando o São Caetano perdeu para o Pelotas-RS por 9 a 0. Com os três pontos, o Brasiliense ocupa a quinta posição, com 20 pontos, empatado com o União Rondonópolis-RO, mas perdendo no número de vitórias (6 a 5). O Interporto é o sexto, com 12 pontos.

O Interporto vem de seguidas goleadas, como o 8 a 1 para o Iporá-GO, pela segunda rodada. Depois da humilhação, o clube, através do presidente Renato Godinho, registrou um Boletim de Ocorrência, por suspeita de manipulação de resultados.

No outro jogo da noite, o Campinense levou a melhor sobre o Santa Cruz. O time paraibano fez o dever de casa e com gols de Gilvan e Matheus Lagoa. O clube agora ocupa a sexta posição do Grupo 3, com 15 pontos. O Santa Cruz saiu do G-4 e aparece em quinto lugar, com 19.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias