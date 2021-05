Brasilianistas apelam a Biden por vacinas para o Brasil

BRASÍLIA (Reuters) – Uma carta assinada por mais de 400 brasilianistas e amigos do Brasil nos Estados Unidos, incluindo brasileiros e brasileiras que moram no país, foi enviada ao presidente norte-americano, Joe Biden, para pedir ajuda no envio de vacinas ao Brasil.

A correspondência segue na esteira de um apelo humanitário de presidentes de seis centrais sindicais no Brasil que representam cerca de 50 milhões de trabalhadores brasileiros.

O documento cita, além do pedido de mobilização ao governo dos EUA para tentar garantir vacinas ao Brasil, incentivo de parcerias para uma produção maior e mais sustentável do estoque de imunizantes.

Apoiada pela Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil (USNDB), a carta representa o primeiro esforço de uma campanha maior para mobilizar a comunidade brasileira nos Estados Unidos, assim como os amigos do Brasil, nos próximos meses, disse o comunicado. Ele citou ainda o fato de que a USNDB é uma rede de mais de 1.500 pessoas em 234 faculdades e universidades em 45 Estados nos Estados Unidos.

“Com mais de quatrocentas mil pessoas mortas e muita devastação, é hora de colocar nossas diferenças de lado e unir forças para apoiar o povo brasileiro”, disse Alvaro Lima, Diretor de Pesquisa da Agência de Planejamento e Desenvolvimento de Boston, segundo o texto distribuído.

(Reportagem de Ricardo Brito)

