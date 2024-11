Brasília sediará concerto em homenagem aos 150 anos da imigração

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/11/2024 - 19:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 25 NOV (ANSA) – Em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, a embaixada da Itália em Brasília organizará na próxima quinta-feira (28) um concerto que levará para a capital algumas das principais músicas clássicas do país europeu.

O evento, que ocorrerá em parceria com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, será no Teatro Plínio Marcos e o público poderá ouvir composições de mestres icônicos como Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni.

O “Concerto Italiano – 150 anos da Imigração Italiana no Brasil” terá direção do maestro Alessandro Tirotta e interpretação do solista Alessandro Borgomanero.

“A música clássica italiana representa um marco cultural que influenciou a produção musical em todo o mundo. Convidamos a todos para se juntarem a nós nesta noite especial, celebrando esta valiosa herança e fortalecendo, através da música, os laços culturais que nos unem”, disse o Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.

Serviço – “Concerto Italiano – 150 Anos da Imigração Italiana no Brasil” Data: 28 de novembro Horário: 20h Local: Teatro Plínio Marcos, SDC Complexo Cultural Funarte – Brasília, DF, 70740-610, Brasil Entrada: gratuita e sujeita à lotação da sala (ANSA).