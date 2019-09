Brasília sedia 7ª edição da FestFlor Brasil

A 7ª edição da Feira Nacional da Cadeia de Flores e Plantas Ornamentais – FestFlor – e do 3º DF Rural: Saberes, Cores e Sabores começou nesta quinta-feira (19) e prossegue até domingo (22), no Pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília.

A feira ficará aberta ao público no período de 10h às 21h, com entrada gratuita. A expectativa é que 20 mil pessoas visitem os estandes nos próximos dias.

Entre outras atrações, o evento contará com desfiles de roupas confeccionadas à base de flores, galhos e folhas naturais. As apresentações vão ocorrer nos dias 19, às 17h; 21, às 10h; e 22, às 17h, no palco central da FestFlor Brasil.

O coordenador da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal), que promove o evento, Cleison Duval, disse que a feira tem como objetivo ajudar a reunir os segmentos que compõem a cadeia produtiva de floricultura no Distrito Federal e no Brasil. “O objetivo é aumentar a união dessa cadeia, gerando mais renda para o país.”

Segundo Duval, este é o primeiro ano em que a feira vai fazer um workshop para floristas.

Confira a programação completa da FestFlor.