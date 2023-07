Brasília recebe ciclo de palestras sobre urbanismo moderno

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 12:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 6 JUL (ANSA) – A Embaixada da Itália no Brasil e a Universidade de Brasília (UnB) promovem entre os dias 10 e 13 de julho o ciclo de palestras “Cidade Contemporânea e Conservação Urbana”, que discutirá a conservação do patrimônio histórico e o urbanismo moderno, a partir do legado do arquiteto e engenheiro italiano Gustavo Giovannoni.

O evento acontece por ocasião do encerramento do semestre letivo do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB e será capitaneado pelo arquiteto italiano Andrea Pane, professor de restauro do Departamento de Arquitetura da Universidade de Nápoles Federico II, além de referência mundial em restauro urbano e nos estudos sobre a obra de Giovannoni.

O ciclo de palestras também terá a participação de especialistas, pesquisadores e profissionais brasileiros, como Carlos Roberto Monteiro de Andrade (USP), Renata Campello Cabral (UFPE), Andrey Rosenthal Schlee (UnB; Iphan) e Thiago Pereira Perpétuo (Iphan).

Durante o evento, será lançado o livro “Para além do monumento: Gustavo Giovannoni e as origens da conservação urbana na Itália”, de Renata Campello Cabral. As palestras são gratuitas e abertas ao público, mediante inscrição.

A programação prevê a aula magna de abertura “A conservação urbana na Itália no século 20: do tecido urbano histórico ao patrimônio moderno”; o minicurso “Gustavo Giovannoni: entre a conservação e o planejamento urbano”; e o seminário de avaliação da disciplina Projeto de Arquitetura e Urbanismo – Técnicas Retrospectivas, que apresenta propostas dos estudantes para o Campus Universitário Darcy Ribeiro.

O evento é promovido pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FAU-UnB, por meio de seu programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, com o apoio institucional e financeiro da Embaixada da Itália, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no âmbito do projeto de cooperação técnica internacional com a Unesco no Brasil. (ANSA).

