Brasília: pé na trilha das cachoeiras é tema do Caminhos da Reportagem

Para muita gente, falar de Brasília é pensar em política, turismo cívico e arquitetura. Mas bem perto da Capital Federal a natureza surpreende. Em apenas um fim de semana – ou até mesmo em um dia – é possível fazer rapel, caminhada pelo cerrado, tomar banho de cachoeira e contemplar o pôr do sol no planalto central.

A equipe do Caminhos da Reportagem, programa da TV Brasil que vai ao ar hoje (12) às 21h30, fez uma rota de turismo ecológico entre o Distrito Federal e o estado de Goiás, percorrendo vários lugares que abrigam cachoeiras, paisagens marcantes e típicas do cerrado. A professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília Mercedes Bustamante explica que o bioma cerrado é uma das superfícies mais antigas do Continente Americano. “Isso significa que a gente tem enorme diversidade de paisagens, uma superfície que já passou por diversos eventos importantes na história de formação do continente e isso gerou essa enorme quantidade de paisagens, de relevo, de topografia”.

Nossa equipe acompanhou a turismóloga Karina Galvão e a filha dela, Alice, numa viagem de Brasília até o Balneário das Lajes, em Cristalina (GO), passando pela Pedra Chapéu do Sol, considerada uma das maravilhas do estado de Goiás. Segundo Karina, passear pelo cerrado é conectar consigo mesmo. Alice se diverte a cada passeio de fusca com a mãe em direção às cachoeiras do cerrado. “Quando a gente viaja fica demorando um pouco, então a gente curte a estrada”.

O programa também mostra um grupo que se preparava para fazer rapel no Buraco das Andorinhas, localizado em Formosa (GO). A aventura terminou numa caverna, com direito a mergulho. “Praticamente todo fim de semana trazemos pessoas aqui. Há muitos estrangeiros, muitas pessoas já estão procurando o Buraco das Andorinhas, que ainda não é tão conhecido. A gente leva lanternas de mergulho que nos permitem visualizar a cor azul da água”, explica o guia de aventura Maurício Martins Júnior.

A cada local visitado, turistas falam da surpresa que têm ao descobrir que tudo isso fica bem perto da Capital Federal. “Me encanta isso de Brasília, você mesmo na cidade, em alguns lugares, consegue estar próximo da natureza, ver os animais, muitos pássaros. E vai sair em uma hora já encontra natureza total! Então, é incrível! Eu acho muito bom isso de Brasília”, conta a antropóloga colombiana Juanita Rodríguez.

Esta edição do programa também mostra o Parque Nacional de Brasília, o Paraíso na Terra (DF), a Fazenda Bonita em São João da Aliança (GO), além do Salto do Itiquira e a Fazenda Bisnau, localizados em Formosa (GO).