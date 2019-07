Brasília Moto Capital Week deve receber 700 mil visitantes

A 16ª edição do Brasília Moto Capital Week, maior evento de motociclismo da América Latina, espera receber durante os 10 dias do evento, amantes de motocicletas de todo o país e do exterior, no Parque de Exposições da Granja do Torto.

A expectativa para esta edição, que começou na quinta-feira (18), é que reúna mais de 700 mil pessoas em torno de 51 apresentações musicais, lojas temáticas, parque de diversões, camping, praça de alimentação, bares, entre outras atividades.

Durante o evento, a Granja do Torto muda de nome e passa a ser conhecida como Cidade da Moto. Aproximadamente 220 motoclubes montaram estandes ao longo do parque de exposições. Também há espaço para camping, onde muitos motociclistas fazem churrascos, compartilham histórias sobre duas rodas e escutam música, enquanto aguardam a programação do dia.

Atrações

Entre as principais atrações estão as bandas Jota Quest, Biquini Cavadão e CPM 22. Também haverá uma celebração à banda Charlie Brown Jr, com o projeto Tamo Aí na Atividade, que reúne os integrantes originais da banda e participações especiais de Gabriel O Pensador, Di Ferrero e o vocalista Mike Muir, da banda Suicidal Tendencies. Em outros palcos haverá apresentações de bandas como Lupa, US Blacks, Premiere, Republica, Allycats, Red Mustang, Time Out e O Bardo e o Banjo.

Também haverá a realização de testes rápidos para identificar hepatite B e C. Também serão aplicadas vacinas e distribuídos preservativos masculinos e femininos. Os testes serão realizados no Ônibus da Mulher, espaço que também oferecerá orientações sobre empreendedorismo feminino, combate à violência contra a mulher, entre outros.

O início

O evento teve início com um grupo de motociclistas do Distrito Federal que se reunia semanalmente para dividir a paixão pelo motociclismo e, segundo a organização do evento, teve sua primeira edição em 2004, no estacionamento do antigo Estádio Mané Garrincha. De lá migrou para a orla do Lago Paranoá, um dos cartões postais de Brasília.

Com o passar do tempo, a celebração foi atraindo mais motociclistas, motoclubes e pessoas interessadas em conhecer o universo das duas rodas. Com o crescimento, desde 2010 a sede oficial do encontro passou a ser na Granja do Torto. Começou com 150 mil metros quadrados de área útil, e hoje, são 250 mil metros quadrados.