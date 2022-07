Brasileiros vivem expectativa para a disputa do Macena Open na Praia fo Francês Evento tem recorde de atletas com 1.680 participantes e começa no próximo dia 3, quarta-feira







Os atletas brasileiros já vivem a expectativa de jogar em casa e na praia paradisíaca d do Francês, em Marechal Deodoro, que vai abrigar, entre os dias 3 e 7 de agosto, o Macena Open, evento BT 400 com premiação total de US$ 40 mil e com 470 pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

A competição quebrou oficialmente o recorde em eventos da ITF e da Confederação Brasileira de Tênis com 1.680 atletas sendo 2.640 inscrições entre profissionais e amadores espalhados nas categorias Dupla Masculina e Feminina profissional e amadores A.B, C e D, além das Dupla Mista, Simples, veteranos e juvenis. O torneio tem atletas de nove países. Além do Brasil, estão representados jogadores do Chile, Paraguai, Espanha, Itália, França, Letônia, Aruba e Venezuela.

Número 1 do Brasil e quarta do mundo, Rafaella Miiller atuará com a venezuelana Patrícia Diaz, sexta, e será uma das favoritas ao troféu: “Expectativas sempre boas, tiramos esse mês de julho para treinar, porque tivemos uma sequência de torneios muito seguidos e o Macena Open será o primeiro depois dessa pausa, então estamos animada”, disse Miiller seguida por sua parceira que é praticamente brasileira. Diaz vive em Sorocaba (SP) e está há dois anos no Brasil. Ela jogará pela primeira vez em Alagoas: “Será minha primeira vez em Alagoas, estou feliz em poder conhecer Marechal Deodoro, Maceió. Fizemos uma pausa e foi necessária para aproveitarmos bem os treinos. Será um torneio bem emocionante e interessante saber e ver quem aproveitou bem esse mês sem eventos grandes. Estou super motivada e confiante que teremos um bom desempenho”.

A paranaense Miiller, que já foi número 1 do mundo e tem títulos Mundiais com o Brasil por equipes e dois de duplas, comemorou o recorde do evento: “O Beach Tennis está crescendo cada vez mais , e ter essa quantidade de pessoas mostra que estamos no caminho certo. Cada vez mais pessoas, mais patrocínio, mais visibilidade. Aos poucos o esporte está se tornando cada vez mais profissional”, destaca.

Joana Cortez, tetracampeã mundial pelo Brasil e ex-número 1 do mundo, jogará com a italiana Veronica Casadei e está animada em voltar a jogar no estado: “Expectativa é muito positiva sempre. Joguei algumas vezes com a Casadei, ela é jovem, está em ascenção, e estou me preparando e bem positiva”, apontou a experiente atleta que comentou sobre o crescimento do esporte no Nordeste: “É muito bom, importante para o Beach Tennis principalmente no Brasil (o recorde), cada torneio crescendo em número de atletas. O Macena Open já tem uma boa tradição de evento bem organizado e pela localização na Praia do Francês, paradisíaca, atraindo muita gente. Nordeste vem crescendo bastante”.

No masculino, nosso número 1 será o catarinense André Baran, sétimo do mundo, jogando com o italiano Tomaso Giovannini, mas nossa dupla totalmente brasileira que buscará o troféu será a de Thales Santos, que voltou ao top 10 esta semana, e Allan Oliveira, nono colocado. Eles vêm subindo na temporada com dois títulos em Palmas (TO) e Campinas (SP): “Expectativa é de jogar bem e tentarmos manter a regularidade de bons resultados que estamos tendo esse ano. Chegando nas rodadas decisivas contra os primeiros cabeças de chave, é a gente tentar o melhor pra ganhar e seguir subindo no ranking”.

O experiente atleta que também soma títulos Mundiais pelo Brasil comentou sobre o maior número de jogadores na histórias de eventos ITF/CBT: “Mostra que o BT continua crescendo no Brasil e no Nordeste. Que a combinação de evento ITF , boa organização, local do evento bacana é o que aumenta o movimento todo de jogadores profissionais e amadores”.

A competição é uma das mais importantes do circuito mundial com premiação total de US$ 40 mil na categoria BT 400 e 470 pontos no ranking mundial com transmissão ao vivo das semis e finais pelo Sportv. A transmissão restante do evento será pelos canais BTVid na quadra central e do Play BT na quadra 1 da arena que está quase pronta para receber os jogadores.

Número 1 do mundo joga no masculino. Oito top 10 entre os homens e sete entre as mulheres

A competição terá presença do número 1 do mundo masculino, o espanhol Antomi Ramos, o número 4 e 5, o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti, o sexto colocado, o italiano Tomaso Giovannini, o sétimo e número 1 do Brasil, o catarinense André Baran, o francês Theo Irigaray, 8º, os santistas Allan Oliveira, 9º, e Thales Santos, 10º. Vinicius Font, ex-número 1 do mundo e atual 13º, é outra atração jogando ao lado do multicampeão mundial, o italiano Marco Garavini.

Entre as mulheres, a italiana Nicole Nobile, terceira do ranking, é a principal ranqueada jogando com a compatriota Sofia Cimatti, 5ª. A paranaense Rafaella Miiller, ex-número 1 e atual 4ª colocada, será a principal do país atuando com a venezuelana Patrícia Diaz, sexta. A italiana Flaminia Daina, sétima colocada, também joga. As brasileiras Vitória Marchezini, de 16 anos, e Marcela Vita, empatadas na oitava posição, formam forte dupla brasileira na briga pelo troféu.

Programação Prévia:

3/08 – Quali de duplas Masculino/Feminino e Simples Profissional Masculino e Feminino

4/08 – Torneio Amador por Idades e Duplas Masculino e Feminino

5/08 – Duplas Masculino e Feminino e Início Duplas Mistas Amador

6/08 – Finais Duplas Masculina e Feminina Profissional e Início Duplas Amadoras Masculino e Feminino

7/08 – Eliminatórias/Finais Duplas Amadoras e Duplas Mistas Profissional

