Brasileiros vencem a segunda no quali e estão a uma vitória de Roland Garros

O tênis brasileiro está perto de ter mais dois jogadores, além do cearense Thiago Monteiro, na chave principal de Roland Garros, Grand Slam em Paris que começará neste domingo. Nesta quarta-feira, o mineiro João Menezes e o paulista Felipe Meligeni venceram suas partidas pela segunda rodada do qualifying e estão a apenas um triunfo de conquistarem o direito de jogar a competição.

Com muita confiança, João Menezes, número 3 do Brasil e 210 do mundo, derrotou o canadense Steven Diez, 189.º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0 – com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 16 minutos. Agora busca a vaga na chave principal diante do espanhol Carlos Taberner (137.º), que passou pelo italiano Thomas Fabbiano por 6/2 e 6/0.

“Hoje (quarta-feira) foi um jogo mais complicado do que aparentou ser. O primeiro set foi bem duro. Saí quebrando, aí perdi o saque. Depois disso, quando quebrei de volta e saquei 3/2, 15/40, foi um game muito importante, pois se volta igual 3/3, ia estar aberto. Outro game chave foi o do 1 a 0 no segundo set, saquei 0/40, consegui salvar o game e deslanchei. A partir daí, joguei muito bem, muito sólido, saquei e devolvi muito bem principalmente”, explicou Menezes.

O tenista mineiro foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019, garantindo vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Desde 2018, disputa torneios da série Challenger, tendo conquistado seu primeiro título em 2019 em Samarkand, no Usbequistão.

Já Felipe Meligeni teve bem mais trabalho para derrotar o croata Borna Gojo, atual número 232 do mundo, mas triunfou por 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/3), após 2 horas e 19 minutos de batalha. Em busca de sua primeira participação em um Grand Slam, o sobrinho de Fernando Meligeni terá pela frente o alemão Maximilian Marterer, que derrubou o cabeça de chave 25, o sérvio Nikola Milojevic, com um duplo 6/1.

NA SÉRVIA – Não deu para Thiago Monteiro nas oitavas de final do ATP 250 de Belgrado, disputado em quadras de saibro na Sérvia. Ele travou um duelo equilibrado de três sets com o argentino Federico Delbonis, 52.º do ranking e oitavo cabeça de chave, desperdiçou algumas boas chances na partida, algumas delas na reta final, mas acabou castigado e amargou a derrota após 3 horas e 8 minutos com o placar final de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/4.

Agora o brasileiro, número 1 do Brasil e 79 do mundo, viaja para Paris, onde disputará o torneio de Roland Garros na próxima semana.

Veja também