Brasileiros ultrapassam cinco horas diárias no celular, aponta Instituto Real Big Data

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Big Data, no dia 31 de janeiro deste ano, mostrou que 56% dos entrevistados admitiram que passam mais de cinco horas diárias no celular. E 40% não considera um prejuízo esse uso excessivo. As informações são do portal R7.

A pesquisa ouviu cerca de 1.000 pessoas das cinco regiões do território nacional. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Dentro desse número, 71% dos entrevistados consideram que exageram um pouco no uso do celular. Para 26%, o uso em excesso pode interferir na concentração e 14% relatam que sentem a vista cansada após horas na frente do aparelho.

Ao serem questionados sobre o que gastam mais tempo no celular, 27% informaram que são com as mensagens do trabalho. Em seguida, aparecem as redes sociais para 26% dos entrevistados. Já 22% com as trocas de mensagens com amigos e familiares. Por último, 17% com entretenimento.

Ao analisar as respostas de acordo com os gêneros, a pesquisa mostrou que 70% dos homens entrevistados usam o celular excessivamente, e 27% se consideram moderados. Já as mulheres, 72% utilizam muito os seus smartphones, e 28% usam regularmente.

