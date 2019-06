Brasileiros também estreiam com vitórias no Mundial de Vôlei de Praia

As duplas masculinas do Brasil também começaram bem no Mundial de Vôlei de Praia, em Hamburgo, nesta sexta-feira. Nas areias alemãs, Alison/Álvaro Filho e Pedro Solberg/Vitor Felipe venceram seus jogos de estreia. André Stein/George e Evandro/Bruno Schmidt vão estrear neste sábado.

No Grupo E, Alison e Álvaro Filho derrotaram os norte-americanos Billy Allen e Stafford Slick de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/15, 15/10. “Esse time norte-americano tem tradição, saca bem. Dão uma encarada, gostam de jogar com o lado psicológico também, a gente respeita, mas não pode cair na tática. Começamos errando um pouco mais do que nosso time erra, mas foi importante reverter, chamar a torcida. E, no tie-break, fomos muito concentrados, já abrindo uma vantagem boa”, destacou o campeão olímpico Alison.

Eles voltam à quadra no domingo, às 11h (de Brasília), contra os catarianos Tamer e Mahmoud, que foram superados na estreia pelos russos Semenov e Leshukov.

Pelo Grupo A, Pedro Solberg e Vitor Felipe superaram os donos da casa Erdmann e Winter por 21/18 e 21/16. “Nosso sonho é estar nos Jogos Olímpicos, estar aqui e ir bem no Campeonato Mundial, sabemos que é possível. Mas nosso objetivo é pensar ponto a ponto, passo a passo. Quando você começa a pensar muito longe, as coisas são mais complicadas. Acho que hoje nós atuamos ponto a ponto, focados em cada ponto que tínhamos que disputar e estou muito contente com a maneira como atuamos hoje, acho que é a maneira como temos que focar”, comentou Pedro.

O Mundial acontece a cada dois anos e é a principal competição da temporada 2019 do vôlei de praia, rendendo pontos à corrida olímpica brasileira. Os jogos desta sexta foram válidos pela fase de grupos, que segue até esta terça-feira.

No sábado, Evandro e Bruno vão duelar com os australianos Durant e Schumann, às 9 horas (de Brasília). E André e George enfrentarão os austríacos Waller e Seidl às 14h15.