Brasileiros se revoltam com nota dada para Flávia Saraiva na ginástica feminina; veja alguns memes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 15:02 Para compartilhar:

Durante a apresentação do time brasileiro feminino na final da ginástica artística por equipes, a nota recebida pela apresentação da brasileira Flávia Saraiva gerou revolta nas redes sociais. Flavinha fez uma apresentação limpa, com poucos erros cometidos, sem quedas ou saídas do tablado. A nota final dada pelas juízes foi de 13.533, gerando revolta dos internautas, que questionaram a decisão dos juízes, alegando “roubo” contra o Brasil.

Os termos “flavinha’, “que roubo” e “juízes” figuraram entre os mais comentados nas rede social X/Twitter. Os internautas compraram com as apresentações das atletas chinesas, que revezavam os equipamentos com a equipe brasileira. Apesar de quedas e desequilíbrios evidentes, a equipe chinesa terminou na frente do Brasil ao fim do terceiro aparelho. Na disputa por equipes, todas as delegações disputam os 4 aparelhos: solo, salto, trave de equilíbrio e barras. Confira alguns memes e comentários:

que roubo mds o brasil não era tão roubado assim desde 1500 pic.twitter.com/CRucHm18kr — sâmi (@hicrystallized) July 30, 2024

que ódio que roubo https://t.co/52qk8VzH9X — bella (@jaohips) July 30, 2024

A china assim e o Brasil levando pontuação baixa, QUE ROUBO DO CARALHO #Olympia2024 pic.twitter.com/29GQaVWGfB — PIMENT (@piment_coment) July 30, 2024

e tirou nota maior que a julia que roubo https://t.co/SkC1ruqIS2 — cloridrato de sertrarina 🚡🐀🌽🌵 (@milhomilhomilh) July 30, 2024

e os jurados assim: que linda meu amor vc é muito criativa 😍😍 https://t.co/DIXx6Q60EB — ana m. (@___anatm) July 30, 2024