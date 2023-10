Brasileiros se revoltam com Gwyneth Paltrow por usar Oscar como peso de porta; atriz venceu Fernanda Montenegro na premiação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2023 - 14:50 Compartilhe

A atriz hollywoodiana Gwyneth Paltrow, 51 anos, provocou uma surpresa nada agradável ao revelar que ‘lugar de destaque’ deu à estatueta do Oscar de melhor atriz que conquistou em 1999 pelo filme Shakespeare Apaixonado. A informação causou revolta nos brasileiros, já que ela venceu Fernanda Montenegro, 93, na disputa da categoria.

Em entrevista para o quadro ‘73 Questions’, da revista Vogue, ela mostrou que o objeto de desejo de muitos artistas é por ela usado como um peso de porta.

“É o meu peso de porta. Funciona perfeitamente”, disse ela. Através das imagens registradas pela revista é possível ver a estatueta no meio do chão, segurando o portão de seu jardim.

Paltrow já havia revelado que o prêmio lhe trazia sentimentos ambíguos.

No ano em que conquistou a estatueta, ela concorreu com Fernanda Montenegro, por ‘Central do Brasil’, Cate Blanchett, por ‘Elizabeth’, Emily Watson, por ‘Hilary e Jackie’, e Meryl Streep, por ‘Um Amor Verdadeiro’.

Nas redes sociais, internautas reagiram às declarações da estrela norte-americana.

“Roubaram o Oscar da Fernanda [Montenegro] para dar para essa palhaça”, comentou uma internauta no X-Twitter. “Até hoje eu não consigo aceitar o fato da Fernanda Montenegro ter perdido o oscar pra essa mulher”, disparou outra usuária da plataforma. “Mais um motivo que esse Oscar deveria estar aqui no Brasil”, opinou um terceiro.

