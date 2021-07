Brasileiros protestam contra Bolsonaro em Cannes: ‘Fora, gângster genocida’

Brasileiros das equipes de quatro obras do país em exibição no Festival de Cannes, na França, exibiram uma faixa em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na noite desta sexta-feira (9), logo após a exibição do filme “O Marinheiro das Montanhas”, do cineasta Karim Aïnouz.

“Brasil: 530.000 mortos. Fora, gângster genocida”, diz a grande faixa vermelha estendida pelos brasileiros em frente à tela na sala de cinema.

De acordo com a Folha, em seu discurso de apresentação do filme, antes do início da sessão, Aïnouz expressou seu descontentamento com a atual situação do Brasil e disse que “a democracia brasileira está em condição crítica, vivendo com a ajuda de aparelho”.

O cineasta também falou que há inúmeras produções audiovisuais paralizadas no país em um “ato calculado do governo genocida”.

Segunda o jornal, os protestos antes e após a sessão foram recebidos em meio a gritos de “Fora genocida” e palmas das centenas de espectadores que lotavam a sala onde o filme de Aïnouz foi exibido.

Agora no Festival de Cannes, manifestação de todos os cineastas brasileiros que estão no evento, logo após a exibição do filme do Karim Aïnouz. #FestivaldeCannes pic.twitter.com/mCSlI175Au — Fabiana Seragusa (@fabiseragusa) July 9, 2021

