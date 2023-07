Brasileiros polarizam opiniões sobre aborto e armas, mostra Datafolha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2023 - 15:29 Compartilhe

Uma pesquisa do Datafolha mostrou que temas como acesso a armas e direito ao aborto ainda são os mais divididos entre os brasileiros. No levantamento, 39% dos entrevistados não concordam que a interrupção da gravidez deve ser uma prerrogativa da mulher; apenas 25% concordam totalmente. Em contrapartida, 50% das pessoas concordam que o cidadão deve ter acesso a armas.

A pesquisa ouviu 2.010 pessoas em 112 cidades entre 12 e 14 de junho. Sobre direito das mulheres, a concordância sobe para 61% entre os mais jovens – 16 a 24 anos. Para eleitores de Jair Bolsonaro, o percentual cai para 35%.

Na defesa pelo armamento, 33% concordam totalmente e 17% parcialmente com o porte de armas; a discordância ficou em 48% no total. Considerando o eleitorado do ex-presidente e Lula (PT), a polarizam fica ainda mais acirrada: 67% dos que votaram em Bolsonaro concordam com o acesso a armas de fogo, e 62% dos eleitores do petista são contrários.

A homossexualidade também foi um tema debatido, e 55% dos brasileiros concordam totalmente com a aceitação da orientação sexual; a discordância ficou em apenas 8%. Porém, na questão ‘A família deve ser formada por um homem e uma mulher?’, 59% dos brasileiro dizem concordar totalmente.

Em outros temas, a população fica menos dividida. Por exemplo, 78% dos entrevistados acreditam que negros têm menos acesso a emprego do que os brancos. Também no mercado de trabalho, 94% acreditam que mulheres devam ter mais acesso a cargos de liderança.

