Brasileiros perdem e dão adeus ao sonho de vaga na chave principal de Wimbledon

Chegou ao fim nesta quinta-feira o sonho de Felipe Meligeni Alves e Thiago Wild de estarem na chave principal de Wimbledon. Os brasileiros lutaram, mas acabaram derrotados na última rodada do qualificatório e acabaram a uma vitória da disputa do terceiro Grand Slam da temporada.

A eliminação mais dolorosa foi de Thiago Wild. Diferentemente das duas primeiras rodadas do qualificatório, em que as partidas acabaram disputadas em melhor de três, o último jogo já ocorreu no formato da competição, com cinco sets, e o brasileiro deu adeus após abrir 2 a 1 diante do chileno Marcelo Barrios Vera.

O brasileiro largou atrás no jogo decisivo ao levar 6/4 no primeiro set. Até então ele havia avançado com duas vitórias por 2 a 0. A reação veio nas duas parciais seguintes, com 7/6 (7/3) e 6/2. Bastava mais um set para ele chegar ao segundo Grand Slam seguido após ir bem em Roland Garros. Mas o chileno cresceu na partida e pressionando bastante o serviço de Wild, conseguiu quebras importantes e confirmou a vitória com 6/3 e 6/2 após longa batalha de 3h47.

Felipe Meligeni também não teve o que comemorar. Mas ele era o azarão diante do cabeça de chave 5 do qualificatório, Radu Albot, da Moldávia. Mesmo assim, o brasileiro iniciou bem a partida e saiu na frente com 6/4. Foi só. O rival emplacou três sets seguidos e confirmou o favoritismo com 6/3, 6/2 e 7/6 (8/6) após 2h44.

TORNEIOS DE DUPLAS

O saldo do dia nas apresentações de duplas brasileiras no circuito foi de uma vitória e uma derrota. Ingrid Martins e a belarussa Lidziya Marozava bateram as cabeças de chave 4, a ucraniana Nadiya Kichenok e a polonesa Alicja Rosolska, por 7/5 e 7/6 (7/2), e estão nas semifinais do Torneio Bad Homburg, na Alemanha, a nível WTA 250. As rivais serão Ingrid Neel, da Estônia, e Fang-Hsien Wu, de Taiwan, nesta sexta-feira.

Já em Eastbourne, na Inglaterra, Luisa Stefani não conseguiu repetir a campanha vitoriosa de Berlim, onde foi campeã ao lado da francesa Caroline Garcia, e acabou eliminada em parceria com a chinesa Zhaoxuan Yang. Elas acabaram eliminadas em sets diretos: 6/3 e 7/6 (7/4) para a americana Nicole Melichar-Martinez e a australiana Ellen Perez.

