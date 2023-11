Brasileiros no Grammy: Ivan Lins e Eliane Elias são indicados a Melhor Álbum de Jazz Latino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 14:18 Para compartilhar:

A Recording Academy anunciou a lista completa dos indicados ao Grammy 2024 nesta sexta-feira, 10. Entre os artistas nomeados, os únicos brasileiros são Ivan Lins e Eliane Elias, que concorrem ao prêmio de Melhor Álbum de Jazz Latino.

Lins foi indicado por seu disco My Heart Speaks, com a Tblisi Symphony Orchestra. Lançado nos Estados Unidos, o álbum conta com vocais do jazz de Dianne Reeves e Jane Monheit, da cantora Tawanda e do trompetista Randy Brecker.

Já Eliane, indicada na mesma categoria, ganhou esse mesmo prêmio em 2022 com o álbum Mirror Mirror. Agora, ela foi indicada pelo disco Quietude.

Veja todos os indicados na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino:

Eliane Elias – Quietude

Ivan Lins with the Tblisi Symphony Orchestra – My Heart Speaks

Bobby Sanabria Multiverse Big Band – Vox Humana

Luciana Souza & Trio Corrente – Cometa

Miguel Zenón & Luis Perdomo – El Arte Del Bolero Vol. 2

