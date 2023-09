Brasileiros não passam das oitavas na etapa de Baku do Grand Slam de judô

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2023 - 17:05 Compartilhe

O Brasil deixou a desejar no segundo dia de competições do Grand Slam de judô de Baku, no Azerbaijão. A fase de oitavas de final acabou sendo o limite dos atletas no tatame. Tamires Crude (63 kg) e Luana Carvalho (70 kg) perderam seus duelos quando buscavam uma vaga às quartas. Já Ketleyn Quadros (63 kg) e João Pedro Macedo (81 kg) caíram logo na estreia.

O saldo brasileiro no torneio não é animador. A delegação obteve apenas quatro vitórias no Grand Slam de Baku. A competição tem sequência neste domingo e o Brasil vai contar com mais nove atletas nos tatames.

Atualmente na 26ª colocação do ranking, Luana Carvalho superou a dinamarquesa Laerke Olsen (42ª) por ippon em seu primeiro combate. Na sequência, porém, ela foi derrotada por Elisavet Teltsidou, da Grécia, e sexta no ranking. O revés teve apenas 15 segundos de duração.

Quem também conseguiu uma vitória logo de cara foi Tamires Crude, 57ª do ranking. Ela passou pela francesa Gaetane Deberdt (83ª) por ippon. O desafio seguinte foi diante de Laura Fazliu, do Kosovo, e segunda na lista do ranking. No duelo, a derrota veio com um ippon no golden score.

Lutando na mesma categoria (63 kg), a medalhista olímpica Ketleyn Quadros, atual 14ª, não conseguiu confirmar o seu favoritismo. Diante da espanhola Sarai Guerrero (30ª) ela caiu logo em sua primeira luta.

Em um dia sem brilho da delegação brasileira na competição, João Pedro Macedo aumentou a lista de derrotas. Diante do búlgaro Georgi Gramatikov (67º), ele perdeu o combate ao sofrer um ippon.

