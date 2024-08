Brasileiros lideram ranking de quem cai mais facilmente em fake news

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 02/08/2024 - 12:38 Para compartilhar:

O brasileiro cai fácil em fake news. Sabe por quê? Confia demais no que vê em mídias sociais. E assim não consegue reconhecer quando está diante de um conteúdo com desinformação.

Foi o que concluiu uma pesquisa chamada Truth Quest ou “Busca pela verdade”. No quesito diferenciar verdade de mentira, o Brasil teve o pior desempenho entre os países analisados. Está lá no fim da lista.

Enquanto a capacidade média global de reconhecer notícias falsas ou enganosas é de 60%, no Brasil é de 54%. Ou seja, a cada dez fake news, apenas cerca de cinco são desmascaradas. O país mais bem colocado nesse ranking é a Finlândia, com 66%.

O que a análise destacou é que as mídias sociais costumam ser usadas como principal fonte de informação pelos brasileiros. E eles são, aliás, os campeões de consumo de notícias via redes sociais: 85% das pessoas se informam dessa forma. Enquanto na Alemanha, no Japão e no Reino Unido, por exemplo, é menos de 60%.

Por outro lado, o Brasil está entre os países que se saíram melhor em identificar afirmações verdadeiras geradas por inteligência artificial. A pesquisa contou com a participação de pouco mais de 40 mil voluntários em 21 países.