Brasileiros foram às ruas para nos cobrar, diz Bolsonaro no Twitter

Em sua conta oficial no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, 26, que os brasileiros foram às ruas pra cobrar a classe política, se referindo às manifestações de apoio ao seu governo, que ocorreram neste domingo pelo País. “Os brasileiros foram pacificamente às ruas para nos cobrar. Sinal que a sociedade não perdeu as esperanças de que nós políticos escutemos sua voz”, escreveu. “Não podemos ignorar isso. É hora de retribuirmos esse sentimento. Estamos todos no mesmo barco e juntos podemos mudar o Brasil!”, completou, se incluindo na classe política.

O presidente não participou das manifestações e também orientou ministros a não aderirem. Durante a manhã, em um culto religioso no Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que as manifestações “espontâneas” seriam como um recado “para aqueles que, com suas velhas práticas, não deixam que o povo se liberte”.