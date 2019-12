Brasileiros estreiam no World Judô Masters, última competição do ano

A delegação brasileira de judô estreou no Word Judô Masters, na cidade Qingdao (China), no final da noite desta quarta-feira (11). A competição, que reúne os melhores judocas do mundo, encerra a temporada de 2019 e vale preciosos 1.800 pontos no ranking mundial, que podem fazer a diferença na corrida por vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Os duelos têm transmissão gratuita no site da International Judo Federation (IJF).

Dos 18 judocas brasileiros, seis tropeçaram nas lutas preliminares: Gabriela Chibana (+48kg), Larissa Pimenta (+52kg), Eric Takabatake (+60kg), Felipe Kitadai (+60kg), Phelipe Pelim (+60kg) e Daniel Cargin (+63kg) perderam na estreia e estão fora da disputa.

Logo mais, às 23h (horário de Brasília), outros quatro brasileiros fazem a primeira luta no tatame chinês: Alexia Castilhos enfrenta a anfitriã Jing Tang (categoria +63Kg); Ketleyn Quadros encara o a holandesa Geke Van Den Berg (63kg); Maria Portela luta com a britânica Gemma Howell (+70kg), e Eduardo Yudi mede forças com o português Anri Egutidze (+81kg).

As últimas estreias de brasileiros no World Judô Masters acontecem amanhã, a partir das 23h. Confira os confrontos abaixo:

Mayra Aguiar (78kg) x Jeongyun Lee (KOR) ou Kaouthar Ouallal (ALG)

Beatriz Souza (+78kg) x Mercedesz Szigetvari (HUN) ou Mi Jin Han (KOR)

Maria Suelen Altheman (+78kg) x Kayra Sayit (TUR)

Rafael Macedo (90kg) x Komronshokh Ustopiriyon (TJK)

Leonardo Gonçalves (100kg) x Kirill Denisov (RUS)

Rafael Buzacarini (100kg) x Jorge Fonseca (POR)

David Moura (+100kg) x Sven Heinle (GER)

Rafael Silva (+100kg) x Aliaksandr Vakhaviak (BLR)