Brasileiros deportados relatam agressões em voo de volta para o País

Os primeiros brasileiros deportados desde que iniciou a gestão de Donald Trump relataram ‘agressões, ameaças e tortura’.

Os deportados pousaram no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), neste sábado, 25. Anteriormente haviam feito uma pausa em Manaus (AM) por conta de falhas na aeronave.

“Um inferno, uma tortura desde que saímos de Louisiana. Deu para perceber que o avião tinha algum problema. Acho que foi uma falta de compromisso deles com os seres humanos, a gente estava morrendo de medo de morrer”, disse Sandra Pereira de Souza, de 36 anos, em entrevista ao g1.

Ela foi deportada junto com o marido Alisdete Gonçalves dos Santos, de 49, e dois filhos pequenos – que estavam dentre 88 brasileiros de um total de 156 deportados.

Sandra relata desde problemas com a aeronave até um tratamento ríspido e agressivo por parte das autoridades.

Segundo a brasileira recém deportada, ela e sua família saíram de casa acreditando que iriam para uma reunião com a imigração.

O casa imigrou ilegalmente, mas disse que cumpria com todas as obrigações com a imigração, há três anos e meio, desde que chegaram. Eles haviam construído uma empresa em solo americano, mas deixaram para trás – assim como boa parte dos pertences.

Do total de 88 brasileiros, vários relataram ter sido algemados pelos agentes de imigração dos Estados Unidos. O caso chegou a fazer com que o ministro de Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinasse a retirada das correntes.

Além disso, o ministro solicitou um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para que eles completassem a viagem.

Carlos Vinícius de Jesus, de 29 anos, relatou ao g1 que ele e outros passageiros foram algemados, agredidos e ameaçados.

“Foi terrível, vim preso nos braços, nas pernas e na cintura, eles não respeitaram a gente. Bateram em nós. Disseram que iam deixar derrubar o avião e que o nosso governo não era de nada”, relatou.

Ele havia tentado imigrar ilegalmente pelo México, em 2023, mas foi pego durante a travessia e estava preso.

Os deportados homens relataram agressões com empurrões, tapas, murros. Segundo eles, apenas mulheres, crianças e os pais que estavam com crianças foram poupados.

Citando os problemas que levaram inclusive às paradas no trajeto, os deportados também disseram que o avião estava em situação precária.

“O avião estava em condições precárias, teve que viajar com o mecânico dentro do avião, eu nunca vi isso. O avião não queria funcionar”, contou Kaleb Barbosa, de 28 anos.

“O momento mais difícil foi quando o ar-condicionado estragou no ar, as pessoas começaram a passar mal, alguns desmaiaram e as crianças estavam chorando. As turbinas estavam parando durante o voo, foi desesperador, coisa de filme mesmo”, disse.

Depois do pouso em Manaus, ele conta que as turbinas do avião chegaram a soltar fumaça.