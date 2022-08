Brasileiros dão show e levam os principais títulos do Macena Open na Praia do Francês

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 2:12 Compartilhe

O Brasil deu um verdadeiro show neste sábado na arena lotada com duas mil pessoas na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), no dia final do torneio BT 400, o maior do Macena Open, evento recorde de inscritos com 1.680 atletas em eventos da Federação Internacional do Tênis/Confederação Brasileira de Tênis e dos mais importantes do mundo.

O Brasil ficou com o caneco no masculino com os santistas Allan Oliveira, nono colocado, e Thales Santos, 10º do mundo, e no feminino o caneco ficou com a paulista Sophia Chow junto com a italiana Flaminia Daina.

As finais foram precedidas de uma homenagem à cidade de Marechal Deodoro – que completou 431 anos na sexta-feira – com a banda da Orquestra Filarmônica da cidade através da Sociedade Musical Carlos Gomes que fez uma apresentação na lotada quadra central para duas mil pessoas e tocou também o hino nacional.

Sophia Chow, 13ª do mundo, e a italiana Flaminia Daina, sétima colocada, conquistaram o título derrotando nada mais nada menos do que a dupla principal favorita das italianas Nicole Nobile, terceira colocada, e de Sofia Cimatti, 5ª, de virada por 4/6 6/4 10/3 em cerca de duas horas de partida. Na semifinal elas haviam batido a dupla da número 1 do Brasil, Rafaella Miiller, 4ª colocada, e da venezuelana Patrícia Diaz, 6ª do ranking.

Sophia ergueu seu maior título na carreira e se tornou a Rainha de Alagoas. Ela havia levantado ano passado o caneco da primeira edição do Macena Open realizado na Praia da Pajuçara, em Maceió (AL). Por essa conquista ela vai entrar pela primeira vez no top 10 do ranking.

Chow e Daina quebram uma sequência de 14 vitórias seguidas de Cimatti e Nobile. A última derrota delas havia sido justamente para Daina e Chow há dois meses nas quartas em Uberlândia (MG). Nobile também perde a chance de assumir o topo do ranking pela primeira vez na carreira.

“Foi uma emoção, queria agradecer a torcida e todo mundo que torceu de longe, com certeza ajudou. Agradecer minha parceira que foi incrível. Entrar no top 10 é cada jogo um jogo para dar um nosso melhor, fruto do trabalho, estou muito feliz”, disse a brasileira.

“Não tenho palavras, tenho medo de acordar, estamos vivas, mas sonhando, é incrível. O que o Beach Tennis são emoções enormes, é maravilhoso”, disse Daina, natural de Roma, mas que vive há um ano e meio no Rio de Janeiro. Ela ergue 57º troféu na carreira e quinto na temporada.

Na final masculina, Santos e Oliveira superaram o número 1 do país, o catarinense André Baran, 6º colocado, e o atual campeão mundial, o italiano Tomaso Giovannini, 7º, por 4/6 6/4 10/8 em mais uma final emocionante com virada. A dupla havia superado nas quartas de final na sexta-feira os principais favoritos, o italiano Mattia Spoto, 3º, e o francês Nicolas Gianotti, 5º.

O triunfo é o maior da carreira da dupla brasileira no circuito mundial. Ao final da partida a vibração foi contagiante dos dois atletas: “Não tem nem o que falar, nem esperava estar aqui, começo da semana achava que não ia rolar , meu parceiro disse que estava bem e estamos aqui, comemorando. É um torneio para ser lembrado para sempre”, vibrou Thales: “Esse esporte é maravilhoso pois aprendemos um com o outro. O melhor não é tanto as conquistas, mas sim com quem compartilhar elas . Me peguei meditando esses dias e percebi isso que meu pai forneceu, você conquistar os títulos e não ter com quem compartilhar é um vazio , só glorifico a Deus e fico sem palavras essa bênção de Deus”,

O torneio BT 400 distribuiu um total de 470 pontos no ranking. O evento teve transmissão das semis e finais pelo Sportv 3 e contou com oito dos dez melhores do mundo no masculino e oito das dez melhores no feminino.

Domingo marca o dia final do Macena Open com Duplas Mistas e torneio BT 10. Alagoanos buscam títulos



O domingo marca o dia final do Macena Open com as decisões dos torneios amadores nas categorias A, B, C e D além do Profissional com as quartas, semis e final de Duplas Mistas com presenças de Vinicius Font e Joana Cortez como favoritos, o número 1 do mundo, o espanhol Antomi Ramos com a italiana Daina. A premiação será de US$ 4 mil. O dia final terá também as disputas do torneio BT 10 com pontos importantes no ranking e presença do He-Man do futebol, Rafael Moura, atuando ao lado de Gustavo Gomes. Matheus Moreira e Jair Neto são os favoritos.

Os alagoanos vão buscar títulos. No masculino os irmãos Pedro e Paulo Consiglio enfrentam Luiz Camargo e Erick Pavesi . No feminino a paulista radicada em Maceió, Agatha Wanderley joga ao lado de Lilian Ferreira.

As finais dos torneios de dupla mista e do torneio BT 10 estão previstas para às 17h na quadra central a de Mistas no mesmo horário na quadra 2.

