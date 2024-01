Brasileiros brilham, e Arsenal goleia Crystal Palace no Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/01/2024 - 18:03 Para compartilhar:

O Arsenal, que somava duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês, se recuperou neste sábado (20) com uma goleada por 5 a 0 sobre o Crystal Palace, uma vitória que permite ao time londrino retomar a terceira posição na tabela.

Os ‘Gunners’ somam 43 pontos, os mesmos de Manchester City (2º) e Aston Villa (4º), embora os ‘Citizens’ tenham um jogo a menos.

As três equipes estão a dois pontos do líder Liverpool, que no domingo visita o Bournemouth (12º).

No Emirates Stadium, o Arsenal não fez um jogo ofensivo como de costume, mas construiu a goleada em lances de bola parada.

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Declan Rice (11′). O segundo foi marcado pelo goleiro do Palace Dean Henderson, que jogou contra o próprio patrimônio.

Com dois gols de vantagem, o Arsenal passou a jogar no contra-ataque no segundo tempo e a estratégia deu certo, com um gol belga Leandro Trossard (59′) e dois do atacante brasileiro Gabriel Martinelli (90’+4 e 90’+5), que havia entrado a 20 minutos do apito final.

A vitória encerra a sequência negativa recente dos ‘Gunners’, que lideravam o campeonato antes do Natal, mas que nos últimos cinco jogos tinham conseguido apenas uma vitória, além da eliminação da Copa da Inglaterra para o Liverpool.

“Queríamos começar a segunda parte da temporada com um grande jogo, com um grande resultado, e voltar ao caminho certo. Os rapazes fizeram um grande trabalho hoje”, comemorou o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

“Hoje fomos muito mais eficientes na área adversária do que nos últimos jogos. Nesses jogos tivemos momentos que até jogamos melhor do que hoje, mas não marcamos os gols”, acrescentou Arteta.

No outro jogo deste sábado, o Brentford venceu por 3 a 2 o Nottingham Forest, que jogando fora de casa chegou a abrir o placar com o brasileiro Danilo (ex-Palmeiras), mas acabou sofrendo a virada.

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sexta-feira, 12 de janeiro:

Burnley – Luton Town 1 – 1

– Sábado, 13 de janeiro:

Chelsea – Fulham 1 – 0

Newcastle – Manchester City 2 – 3

– Domingo, 14 de janeiro:





Everton – Aston Villa 0 – 0

Manchester United – Tottenham 2 – 2

– Sábado, 20 de janeiro:

Arsenal – Crystal Palace 5 – 0

Brentford – Nottingham 3 – 2

– Domingo, 21 de janeiro:

(11h00) Sheffield United – West Ham

(13h30) Bournemouth – Liverpool

– Segunda-feira, 22 de janeiro:

(16h45) Brighton – Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 45 20 13 6 1 43 18 25





2. Manchester City 43 20 13 4 3 48 23 25

3. Arsenal 43 21 13 4 4 42 20 22

4. Aston Villa 43 21 13 4 4 43 27 16

5. Tottenham 40 21 12 4 5 44 31 13

6. West Ham 34 20 10 4 6 33 30 3

7. Manchester United 32 21 10 2 9 24 29 -5

8. Brighton 31 20 8 7 5 38 33 5

9. Chelsea 31 21 9 4 8 35 31 4

10. Newcastle 29 21 9 2 10 41 32 9

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. Bournemouth 25 19 7 4 8 28 35 -7

13. Fulham 24 21 7 3 11 28 36 -8

14. Brentford 22 20 6 4 10 29 33 -4

15. Crystal Palace 21 21 5 6 10 22 34 -12

16. Nottingham 20 21 5 5 11 26 38 -12

17. Everton 17 21 8 3 10 24 28 -4

18. Luton Town 16 20 4 4 12 24 38 -14

19. Burnley 12 21 3 3 15 21 42 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

