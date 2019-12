Brasileiros acreditam que inflação fechará 2020 em 4,8%, diz FGV

A expectativa de inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses, ou seja, a taxa acumulada de janeiro a dezembro de 2020, deverá ficar em 4,8%, segundo pesquisa realizada neste mês pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa é a mesma obtida na pesquisa do mês anterior, para o período acumulado de dezembro de 2019 a novembro de 2020.

Em dezembro do ano passado, no entanto, os consumidores estimaram uma inflação de 5,4% para o ano de 2019. A expectativa é calculada com base em entrevista com consumidores, que respondem à pergunta: na sua opinião, de quanto será a inflação brasileira nos próximos 12 meses?

A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumula taxa de 3,27%, segundo dados consolidados de novembro deste ano.