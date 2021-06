Brasileiros abandonam Mundial de surfe após validarem vagas olímpicas

Classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio no surfe, Gabriel Medina, Italo Ferreira, Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb ratificaram suas vagas com a participação no ISA World Surfing Games, em El Salvador, que vai continuar sem a presença de nenhum brasileiro. Nesta quarta-feira, Italo e Filipe Toledo, os únicos ainda remanescentes na disputa, abriram mão de competirem até o fim. Filipinho não garantiu vaga, mas é o primeiro reserva da dupla masculina.

O evento teve 28 casos de Covid-19 detectados, e os atletas só precisavam participar para selarem a classificação olímpica. A participação na competição, organizada pela ISA (Associação Internacional de Surfe, na sigla em inglês), era condição para quem quisesse disputar a Olimpíada.

A delegação brasileira permanecerá em El Salvador até o dia 7 de junho, tirando proveito da estrutura física e de serviços montada para esta missão, realizando treinamentos específicos com a campeã brasileira Júlia Santos e aguardando a plena recuperação da atleta olímpica Silvana Lima, que foi diagnosticada com Covid-19 pouco antes do início do campeonato.

Silvana Lima, Italo Ferreira, Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb carimbaram o passaporte e vão formar o time brasileiro na estreia do surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam a partir de 26 de julho em Shidashita, Japão. Já o Mundial da ISA segue até este domingo em El Salvador e ainda vai definir as últimas 12 vagas restantes para as Olimpíadas.

– É o sonho de todo atleta poder representar o seu país nas Olimpíadas. Vamos ampliar ainda mais o alcance e a potência do surfe e mostrar o nosso esporte ao mundo. Saio daqui de El Salvador com a sensação de dever cumprido e muito feliz com a recepção de todos – disse Italo Ferreira.

