Brasileiro Vitorino Hilton, de 43 anos, não é mais jogador do Montpellier

O zagueiro brasileiro Vitorino Hilton, de 43 anos, não vai mais vestir a camisa do Montpellier como jogador, anunciou o MHSC nesta segunda-feira, que ofereceu a ele a oportunidade de ficar no clube desempenhando “uma nova missão”.

Jogador mais velho a atuar em uma das cinco principais ligas europeias da era moderna, o brasiliense jogava há dez anos no Montpellier, onde conquistou o título de campeão da França em 2012.

Com passagens também pelo Lens (2004-08) e Olympique de Marselha (2008-11), Hilton disputou 33 partidas na última temporada, sendo que 28 como titular.

Sua saída faz parte do novo capítulo que começa no clube, com a chegada ao cargo de treinador de Olivier Dall’Oglio, no lugar de Michel Der Zakarian.

O veterano zagueiro-central disputou 512 jogos na Ligue 1, na qual era uma das figuras emblemáticas.

Antes de conquistar um título com o MHSC, ele havia sido campeão pelo Olympique em 2010.

Hilton, que não se manifestou, não indicou se está pendurando as chuteiras.

Em todo caso, o Montpellier já lhe ofereceu um novo projeto: “abre-se mais um capítulo para Vitorino Hilton a quem o presidente (Laurent Nicollin) propôs continuar a história dentro do clube em uma nova missão em que as duas partes levaram tempo para refletir”, disse o comunicado.

