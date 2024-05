Brasileiro vence prêmio de melhor ator revelação em Cannes 2024; saiba quem é Ricardo Teodoro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 9:24 Para compartilhar:

O ator brasileiro Ricardo Teodoro venceu o prêmio de Melhor Ator Revelação na 63ª Semana da Crítica do Festival de Cannes. Ele é um dos protagonistas de Baby, filme brasileiro dirigido por Marcelo Caetano, que ficou entre os sete selecionados da mostra competitiva.

“Eu trabalho há anos como ator de teatro e sempre pensei que, se algum dia eu tivesse uma oportunidade, iria agarrá-la com toda a minha força. Quando Ronaldo apareceu, lutei muito para fazê-lo com a minha alma. Vim de uma cidade de 4 mil habitantes, no interior de Minas [Gerais], e sempre sonhei em estar em um festival como Cannes. Voltar com esse prêmio é sensacional!”, declarou Ricardo por meio de um comunicado enviado à imprensa, após ganhar o prêmio.

A estreia mundial do longa aconteceu na última terça-feira, 21, e contou com a participação do diretor, Marcelo Caetano, do vencedor do prêmio, Ricardo Teodoro, e de outros artistas do elenco, como João Pedro Mariano, Ana Flavia Cavalcanti, Bruna Linzmeyer e Cleo Coelho.

Baby conta a história de Wellington, conhecido como Baby (João Pedro Mariano), que ao deixar o centro de detenções, fica sem apoio familiar e é acolhido por um garoto de programa chamado Ronaldo (Ricardo Teodoro). O jovem também recebe o apoio de Priscila (Ana Flavia Cavalcanti) e sua companheira, Janaína (Bruna Linzmeyer), dando para Baby um novo lar e uma nova família.

Ricardo Teodoro participou de Renascer recentemente

Ricardo Teodoro, vencedor do Prêmio de Melhor Ator Revelação de Cannes, fez uma participação rápida em Renascer recentemente. O ator participou do primeiro capítulo da trama como um dos jagunços que atacam José Inocêncio (Humberto Carrão, na primeira fase).

O artista também já havia feito participações em Além da Ilusão, Malhação: Toda Forma de Amar e Deus Salve o Rei, na TV Globo, além de aparecer em Amor Sem Igual, da TV Record.