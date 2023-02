Brasileiro suspeito de canibalismo é detido em aeroporto de Portugal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2023 - 9:11 Compartilhe

O brasileiro Begoleã Fernandes, de 25 anos, foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em um aeroporto, localizado em Lisboa, Portugal, na noite de segunda-feira (27). O rapaz é suspeito de ter cometido um homicídio e canibalismo, em Vegasstraat, no norte de Amsterdã. As informações são do CM Portugal.

De acordo com as autoridades de Amsterdam, o brasileiro teria cometido o homicídio na noite de domingo (26) e depois fugido para Portugal.

O SEF informou que Fernandes pretendia embarcar em um voo para Belo Horizonte (MG). Porém ele apresentou uma identidade italiana, o que chamou a atenção das autoridades do aeroporto. Depois de verificarem, descobriu-se que a identificação era falsa e havia um mandado de prisão contra ele em Amsterdam.

Além disso, ao vistoriarem a sua bagagem, encontraram pedaços de carne.





Nesse momento, Fernandes foi detido e deve ser apresentado ao Tribunal da Relação para ser extraditado.

Os pedaços de carne encontrados na mala do brasileiro foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, onde devem passar por exames para verificar se são carnes humanas.

Em depoimento ao SEF, Fernandes informou que a vítima do homicídio é Alan Lopes. O homem trabalhava como talhante em Amsterdam e havia oferecido abrigo para ele.

Ainda segundo Begoleã, os dois discutiram após Alan ter cobrado uma dívida.

