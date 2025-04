Brasileiro suspeito de assassinato em Portugal seria deportado por condenação nos EUA

Suspeito de um assassinato cometido na cidade de Braga, em Portugal, o brasileiro Mateus Marley Machado já estava prestes a ser deportado do país por conta de uma condenação da justiça estadunidense por outro crime. O jovem de 27 anos recebeu uma pena de dois anos e três meses de prisão por conta de um assalto a mão armada nos EUA.

Segundo o Jornal de Notícias, o pedido de autorização de permanência e residência em Portugal de Machado já tinha um projeto de indeferimento em andamento pela Agência para Integração, Migrações e Asilo. A ordem de expulsão do país seria enviada três dias após o assassinato.

A negativa de permanência no país ocorreria justamente por conta de um procedimento cautelar que estabelece a recusa quando o imigrante foi condenado no estrangeiro, por um crime que, em Portugal, é punido com pena igual ou superior a um ano de cadeia.

Machado foi detido na manhã de sexta-feira, 18, já prestes a tentar uma fuga do país quando acabou detido em Castelo Branco, distrito próximo da fronteira com a Espanha.

Briga em bar motivou assassinato

Mateus Machado assassinou o jovem português Manuel Gonçaves, estudante da Universidade do Minho. “Manu”, como era conhecido por seus amigos, levou uma facada no tórax e outra em um membro superior. Nascido na cidade de Andorra, ele completaria 20 anos de idade em alguns dias e, segundo amigos, sonhava em ser policial.

O crime ocorreu no sábado, 12, após a expulsão de dois grupos de jovens do Bar Académico de Braga, por conta de uma briga que se iniciou do lado de dentro. Em frente ao estabelecimento, os jovens continuaram a discutir. A polícia afirma no entanto ter reunido informações suficientes para comprovar que foi Manu o responsável pelas facadas.

Os motivos da briga ainda não estão totalmente claros, porém uma versão apresentada é de que Manu e seus amigos teriam visto o grupo de Mateus Marley Machado colocar alguma substância na bebida de uma mulher.

Ainda segundo o Jornal de Notícias, o brasileiro vivia na cidade de Gaia, com uma namorada de 17 anos de origem búlgara. Ele chegou a Portugal no verão de 2023, depois de ter cumprido a pena efetiva nos EUA.