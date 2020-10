Brasileiro sub-20: Palmeiras vence o São Paulo de virada no Allianz Parque Com gols no primeiro tempo, Verdão supera o rival e conquista a quinta vitória na competição nacional da categoria. Marcelinho e Ramón César

O Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Brasileiro sub-20, no Allianz Parque. Os gols palmeirenses foram marcados por Marcelinho e Ramón Cesar.

Os tentos saíram no primeiro tempo e Antonio Galeano fez para os visitantes aos 17 minutos, porém logo na sequência o meia-atacante alviverde deixou tudo igual, aos 18. O gol da vitória saiu com Ramón, aos 28 da etapa inicial.

E MAIS:

O Palmeiras atuou com um jogador a menos a partir dos 30 minutos do segundo tempo, após a expulsão do zagueiro Helder. Mesmo com a pressão rival, o time de Wesley Carvalho segurou o placar e chegou ao quinto triunfo no Brasileiro sub-20 em oito rodadas.

Com 15 pontos, a equipe ocupa a terceira colocação no torneio e volta a campo no próximo domingo (1), contra o Ceará às 20h (horário de Brasília) novamente no Allianz Parque.

E MAIS:

Veja também