Brasileiro Sub-20 de polo aquático começa com clássico Sesi x Flamengo Evento conta com os principais jovens atletas de polo aquático do país

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático Sub-20 começou nesta quarta-feira (22) com clássico entre Sesi-SP e Flamengo no masculino e duas partidas do feminino na Arena ABDA, em Bauru (SP). O evento organizado pela PAB – Liga Polo Aquático Brasil na temporada de 2021 conta com as melhores equipes juvenis do País e vai até o próximo domingo (26).

Na competição da categoria masculina, as oito equipes participantes foram separadas em dois grupos de quatro times. No grupo A, se enfrentam Club Athletico Paulistano, Clube Paineiras do Morumby, Sesi-SP e Clube de Regatas do Flamengo.

Já no grupo B, estão Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), Esporte Clube Pinheiros, Associação Brasileira ‘Hebraica’ de São Paulo e Sociedade Hípica de Bauru. As equipes do masculino disputam a primeira fase para definir os confrontos eliminatórios, que terão os duelos de quartas de final, semifinal e final.

Na estreia do masculino, duas camisas tradicionais no Polo Aquático nacional, Sesi-SP e Flamengo realizaram uma partida acirrada até o último minuto. Placar final de 4 a 4.

– Já estávamos na expectativa de uma partida muito disputada com o Flamengo. Durante o jogo trabalhamos muito a defesa 3-4, com um pouco de pressão e utilizando todos atletas. Acredito que foi um bom desempenho do Sesi-SP – disse o goleiro do Sesi-SP, João Gabriel.

– A equipe do Flamengo treinou bastante visando o CBI Sub-20. Somos um elenco muito forte e viemos com objetivo de disputar em alto nível o campeonato. Na partida contra o Sesi-SP, começamos fazendo um bom jogo, mas o time cometeu alguns deslizes.

– A equipe do Sesi-SP é forte, mas vamos corrigir nossos erros para fazer uma boa competição – comentou o atacante do Flamengo, Frederico Carsalade.

O outro empate da rodada foi 7 a 7 entre Club Athletico Paulistano, Clube Paineiras do Morumby, jogo válido pelo Grupo A, o mesmo de Flamengo e Sesi-SP. Pelo Grupo B, a Sociedade Hípica de Bauru fez 17 a 8 na Hebraica e está na liderança provisória do Grupo B. A equipe da casa, a ABDA, derrotou o E.C. Pinheiros por 13 a 7.

As equipes do masculino voltam à piscina da ABDA nesta quinta-feira (23), a partir de 11h30, com o duelo entre Paulistano vs Sesi-SP. Na sequência jogam Paineiras vs Flamengo, Pinheiros vs Hípica e ABDA vs Hebraica.

Todos os jogos têm transmissão ao vivo no Facebook na PAB — https://www.facebook.com/ligapoloaquaticobrasil/

Campeonato Brasileiro Interclubes feminino Sub-20

Enquanto no feminino os times se enfrentam em um único grupo composto por ABDA, Flamengo e SESI. A equipe primeira colocada do grupo enfrenta o time que ficar em segundo lugar na decisão.







Nesta quarta-feira (22) ABDA e Sesi-SP fizeram a primeira partida do evento. Lideradas pela capitã Leticia Belório, as meninas de Bauru estrearam com vitória por 10 a 6.

– A ABDA está sediando mais um campeonato, o CBI Sub-20 abrindo as portas para os jovens da modalidade. Entramos um pouco apagadas no início e foi difícil de entrar em nosso ritmo, mas no último quarto conseguimos abrir uma vantagem – explicou a capitã da ABDA, Letícia Belório.

No fim da tarde, a ABDA voltou a jogar e novamente venceu, dessa vez foi o Flamengo por 14 a 6. Na quinta-feira (23) tem mais dois jogos: Flamengo vs Sesi-SP e para fechar o dia, as cariocas enfrentam as donas da casa.

– É uma grande satisfação a retomada dos Campeonatos Brasileiros Interclubes. Vejo a alegria e satisfação dos atletas neste retorno, onde tomamos todos os cuidados necessários, com equipes, comissão técnica e staff testados e cumprindo o protocolo implementado – declarou o presidente da PAB, Alessandro Moscal Checchinato.

O Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 conta com os principais jovens atletas de polo aquático do país e segue todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visando os cuidados para a não proliferação da Covid-19.

– Estamos retornando com o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 masculino e feminino. Com a parceria entre Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Comitê Brasileiro de Clubes e Polo Aquático Brasil conseguimos fazer os atletas jogarem, que é essencial para toda modalidade – pontuou o diretor da ABDA, Alexandre Zwicker.

Confira os resultados da abertura do CBI Sub-20



Feminino

ABDA 10 a 6 Sesi-SP

ABDA 14 a 6 Flamengo

Masculino

Paineiras 7 a 7 Paulistano

Sesi-SP 4 a 4 Flamengo

Sociedade Hípica de Bauru 17 a 8 Hebraica

ABDA 13 a 7 Pinheiros

