Brasileiro se classifica para final do arremesso de peso no Mundial

O brasileiro Darlan Romani se classificou para a final da prova de arremesso de peso do Mundial de Atletismo de Doha com marca de 21,69m alcançada nesta quinta (3). O atleta, nascido em Santa Catarina, chega com chances reais de medalha, pois é o segundo colocado no ranking da Federação Internacional de Atletismo (IAAF).

Na eliminatória realizada hoje ele terminou na segunda posição, tendo que arremessar apenas uma vez. A melhor marca do dia ficou com Tomas Walhs, da Nova Zelândia, com 21,92m.

A final do arremesso de peso acontece no próximo sábado (5), a partir das 14h05 (horário de Brasília). Na decisão, Romani busca uma medalha inédita do Brasil no Mundial, nesta prova.