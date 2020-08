Brasileiro: São Paulo vence Athletico-PR e assume terceira posição

Em partida antecipada da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro disputada, nesta quarta (26), no estádio do Morumbi, o São Paulo derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 e assumiu a terceira posição do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi muito importante para o técnico Fernando Diniz, que vem sendo muito pressionado pela torcida.

O gol da vitória foi marcado pelo atacante Luciano aos 19 do segundo tempo. Daniel Alves cobrou escanteio, Vinicius Mingotti desviou e Luciano, quase em cima da linha do gol, só teve o trabalho de escorar.

O São Paulo volta a jogar no próximo domingo (30), no clássico contra o Corinthians às 11h (horário de Brasília), já o Athletico só volta a entrar em campo na próxima quarta (2), contra o Bragantino.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.

